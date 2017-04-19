وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة المقبلة بمسجد نادي الزمالك ​

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة المقبلة، من مسجد نادي الزمالك وعنوانها: "الإسراء والمعراج دروس في الفرج بعد الشدة".

ويأتي بمناسبة افتتاح المسجد الذي افتتحه وزير الأوقاف قبل أسبوعين، ووعد بأداء خطبة الجمعة به، ووضعه تحت رعاية وزارة الأوقاف في الخطابة والدروس والندوات وفي سبيل التواصل مع الشباب في كل مكان وبخاصة في الأندية الرياضية الكبرى.

وأعلنت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الأربعاء، استعدادها للتعاون مع جميع مؤسساتنا الوطنية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والتجمعات العمالية في المصانع والشركات الكبرى، لنشر الفكر الوسطي الصحيح ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والتأكيد على القيم والأخلاق الفاضلة وتعميق وترسيخ الانتماء الوطني وأسس العيش المشترك بين أبناء الوطن جميعًا.