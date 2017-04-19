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بالصور.. بعد ضبط 38.5 طن جبن فاسد.. محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (1)محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (1)

محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (2)محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (2)

محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (3)محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (3)

محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (4)محافظ الدقهلية يأمر بغلق مصنع ألبان بالمنصورة (4)

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، غلق مصنع لإنتاج الألبان بقرية جديدة الهالة التابعة لمركز المنصورة، بعد ضبط حملة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة 38.5 طن جبن دون بيانات وغير معلومة المصدر، و253 برميل فارغ غير صالح للاستخدام الآدمي.

جاء قرار المحافظ عقب الاضطلاع على التقرير المقدم من الدكتور سعد عبد اللطيف مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه بتفقد أحد منافذ إنتاج الجبن بقرية جديده الهالة، تبين وجود العديد من المخالفات التي تمثلت في إدارة المنفذ دون ترخيص، وإنشاءه من الصاج وداخله "طلمبة حبشية وأواني تصنيع" غير مطابقة للمواصفات وظهور العفن على بعض المنتجات التالفة المعروضة للبيع.

وأوضح التقرير أن قوة من مركز المنصورة داهمت المصنع، ولكن العاملين فيه تمكنوا من الفرار، وحُر محضر شرطة بالواقعة للعرض على النيابة العامة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة متابعة قرار النيابة العامة بشأن الواقعة، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسواق ومراقبة مدى جودة السلع المعروضة ومحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

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