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واشنطن تسعى إلى عقد لقاء بين ترامب وبابا الفاتيكان

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واشنطن تسعى إلى عقد لقاء بين ترامب وبابا الفاتيكان واشنطن تسعى إلى عقد لقاء بين ترامب وبابا الفاتيكان

مصراوي Masrawy

شون سبايسر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي

واشنطن - (د ب أ):

أعلن شون سبايسر، المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الأربعاء أن البيت الأبيض يعتزم بذل جهود من أجل عقد لقاء بين البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان وترامب.

وأوضح سبايسر أن واشنطن تعتزم فتح اتصال مع الفاتيكان لاستيضاح إمكانية عقد لقاء بين الرجلين.

يشار إلى أن تكهنات سادت منذ أسابيع حول ما إذا كان ترامب سيزور البابا في الكنيسة الكاثوليكية في روما، خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في صقلية بإيطاليا نهاية مايو المقبل.

وسيتم اعتبار عدم حدوث هذه الزيارة على أنه إهانة.

كان الفاتيكان أعلن في الأسبوع الماضي أنه لم يتلق حتى الآن طلبا من واشنطن بهذا الخصوص.

وكان فرنسيس قد انتقد، قبل انتخاب ترامب، خططه الرامية إلى إقامة جدار حدودي مع المكسيك ووصف هذا العمل " بغير المسيحي"، فيما رد ترامب قائلا إن تصريحات البابا "مشينة".

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