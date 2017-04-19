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قيادي حوثي يدعو المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها تجاه اليمنيين

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قيادي حوثي يدعو المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها تجاه اليمنيين قيادي حوثي يدعو المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها تجاه اليمنيين

مصراوي Masrawy

محمد صالح النعيمي

صنعاء - (د ب أ):

دعا محمد صالح النعيمي، عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم الأربعاء، المنظمات الإنسانية إلى تعزيز جهودها تجاه اليمنيين.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ألكسندرفت، حسب ما نقلته وكالة الأنباء "سبأ" الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأشار النعيمي إلى أهمية ان تولي تلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، ومنها الصليب الأحمر، ملف الأسرى كل الاهتمام.

وقال "ما تمارسه قوى العدوان - في إشارة إلى القوات الموالية للحكومة المعترف بعا دوليا، وقوات التحالف العربي - في حق الأسرى من وسائل وأساليب تعذيب تتنافى مع كل القيم والمواثيق القانونية الدولية والإنسانية بموجب شهادة الأسرى المفرج عنهم".

وأشاد عضو المجلس السياسي الأعلى بدور بعثة الصليب الأحمر في تخفيف معاناة اليمنيين ، مؤكدا استعداد الجهات المعنية بتسهيل مهام البعثة لتمكينها من أداء مهمتها الانسانية.

وتعاني اليمن منذ اكثر من عامين من الصراع المسلح، الذي أدى إلى تدهور الوضع الانساني وخلف أزمة كبيرة في العديد من القطاعات الحيوية في البلاد، من بينها القطاع الصحي الذي عانى من نقص كبير من الأدوية والمستلزمات الطبية والكادر البشري.

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