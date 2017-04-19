العثور على "قاتل فيسبوك" ستيف ستيفينز منتحراً

مصراوي Masrawy

(بي بي سي)

أفادت الشرطة الأمريكية بانتحار المشتبه به في مقتل رجل مسن في أحد شوارع مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو والذي صور جريمته ونشرها على موقع فيسبوك.

وقالت شرطة ولاية بنسيلفانيا في تغريدة على تويتر إنها عثرت على ستيف ستيفينز صباح الثلاثاء في منطقة إيري.

وأضافت "بعد مطاردة قصيرة أطلق النار وأردى نفسه قتيلا".

وكان ستيفينز البالغ من العمر 37 عاما قتل روبرت غودوين، الذي يبلغ 74 عاما، وهو عائد إلى بيته بعد تناوله الغداء في عيد الفصح بعد ظهر الأحد.

وقال في مقطع فيديو آخر نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه قتل 13 شخصا، وهدد بقتل المزيد.

وقد تعقبت الشرطة إشارة هاتفه النقال ظهر الأحد في منطقة إيري في بنسيلفانيا على بعد نحو 160 كيلومترا عما تقول الشرطة أنه موقع إطلاق النار على غودوين.

وكان رئيس شرطة كليفلاند قال في وقت سابق الثلاثاء إن السلطات قد استلمت أكثر من 400 ابلاغا أو معلومة عنه، جاء بعضها من مناطق بعيدة كتكساس .

وقالت عائلة غودوين، الأب لعشرة أشخاص والجد لـ 14 آخرين ، انها تغفر للقاتل المشتبه به.

وحضت ابنته، تونيا غودوين-بينيس، ليل الاثنين المشتبه به ،ستيفينز، على تسليم نفسه.

وقالت لمحطة تلفزيون محلية في كليفلاند " كل واحد منا يغفر للقاتل، المجرم، نريد أن نحتضنه بأذرعنا".

وأضافت مخاطبة إياه "أغفر لك وأحبك، والأكثر أهمية أن الرب يحبك. الرب سيشافي عقلك وينقذ روحك".

وقال أبن الضحية روبرت غودوين "ستيف، أغفر لك ... أشعر بالحزن لما فعلت،ولكنني أغفر لك".

وكان عمدة كليفلاند، فرانك جاكسون، أعلن الاثنين عن تخصيص مكافأة تصل الى 50 الف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على المشتبه به.

وبدأ موقع فيسبوك بمراجعة إجراءاته بعد الانتقادات التي تعرض لها في أعقاب بث مقطع فيديو الجريمة وبقائه على الموقع لساعات.

وقال مؤسس الموقع، مارك زوكربيرغ، في المؤتمر السنوي للشركة في سان خوسيه بكاليفورنيا الثلاثاء "قلوبنا مع عائلة روبرت غودوين وأصدقائه".

وأضاف "لدينا الكثير من العمل لننجزه وسنواصل بذل كل ما في استطاعتنا لمنع وقوع مآسٍ مثل تلك".