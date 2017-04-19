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مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم العمل بوزارة شئون "النواب"

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مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم العمل بوزارة شئون "النواب" مجلس الوزراء يوافق على مشروع تنظيم العمل بوزارة شئون "النواب"

مصراوي Masrawy

المهندس شريف إسماعيل

القاهرة- (أ ش أ):

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار بشأن تنظيم العمل بوزارة شئون مجلس النواب.

وأوضح مجلس الوزراء أن القانون ينص على أن تختص الوزارة بمتابعة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين لدى كل من مجلس النواب ومجلس الدولة، وتمثيل في مجلس النواب ولجانه، ومتابعة ما يدور من مناقشات داخله، والتنسيق بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيره من المجالس القومية والهيئات المستقلة، وكذا الإشراف على ملفي العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.

من ناحية أخرى وفي إطار خطة الدولة لإضافة قدرات جديدة للشبكة القومية للكهرباء، وافق مجلس الوزراء على ضمان وزارة المالية للالتزامات السنوية للشركة المصرية لنقل الكهرباء وفقاً لاتفاقيات شراء الطاقة لكل من مشروعات محطة توليد كهرباء ديروط ذات الدورة المركبة، ومحطة توليد كهرباء موسى التي تعمل بالفحم، ومحطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات لمنطقة خليج السويس. ​

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