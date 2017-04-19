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"تسريب مياه" يتسبب في هبوط أرضى بشارع المحمدية في الفيوم

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"تسريب مياه" يتسبب في هبوط أرضى بشارع المحمدية في الفيوم "تسريب مياه" يتسبب في هبوط أرضى بشارع المحمدية في الفيوم

مصراوي Masrawy

هبوط أرضى بشارع المحمدية في الفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

وقع هبوط أرضي في شارع المحمدية بمدينة الفيوم، اليوم الأربعاء، إثر حدوث تسريب للمياه في باطن الأرض.

قال محمود عويس، رئيس حى الجون بالفيوم، إن "صنبور مياه حرائق أحدث تسريبًا للمياه في باطن الأرض، ما تسبب فى حدوث هبوط أرضي بعمق مترين وبعرض متر واحد".

انتقلت قوات المرور ومدير إدارة شرطة المرافق بالمحافظة بجانب فنيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، و وأشرفوا على تغيير "الماسورة" التي تسببت في حدوث الهبوط الأرضي.

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