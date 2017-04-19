بالصور.. توقيع برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وجامعة الدول العربية

الدقهلية - رامي القناوي:

وقّع الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مساء اليوم الأربعاء، برتوكول تعاون على هامش فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر "للأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية"، المنظم خلال الفترة من 19 - 20 أبريل 2017، بجامعة الدول العربية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

حضر توقيع البروتوكول النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب نيابة عن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، والدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التعليم العالي سابقًا، والدكتور أحمد جمال الدين موسي، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة ووزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتورة نادية زخاري، وزير الدولة للبحث العلمى الأسبق، والدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والدكتور عادل السني، مستشار المنظمة ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر والدكتور تامر صالح، مقرر المؤتمر.

ويهدف المؤتمر لعرض ظاهرة الهجرة الغير شرعية "الدوافع والأسباب"، بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة غير الشرعية، وإلقاء الضوء على التشريعات الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وجرى مناقشة العديد من المحاور منها: ظاهرة الهجرة غير شرعية، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، التشريعات الوطنية ومكافحة الهجرة الغير شرعية، الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية، الجهود الدولية لمكافحة الهجرة الغير شرعية".

وشارك في حضور المؤتمر باحثون من مصر، وسلطنة عمان، والأردن، وليبيا، وهولندا، والإمارات، والكويت.