سموحة يخطف تعادلا ثمينًا من الإسماعيلي

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انتهى لقاء الإسماعيلي مع نظيره سموحة، بهدفين لمثلهم، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري المصري.

تقدم للإسماعيلي إبراهيم حسن في الدقيقة الـ9، ليضيف دييجو كالديرون الهدف الثاني للدراويش في الدقيقة الـ48، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد اللاعب باتريك مالو في الدقيقة الـ59، وفاجأ سموحة الدراويش في الوقت الضائع وسجل هدف التعادل عن طريق اللاعب محمود عبدالعزيز.

وبهذا التعادل يحصل كل فريق على نقطة ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 32 ليبقي في المركز التاسع، فيما يصل سموحة للنقطة 41 في المركز الرابع.