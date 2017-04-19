مورينيو عن مارسيال: يحتاج للقيام بالمزيد لإقناعي

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وجه جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي، رسالة واضحة للمهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال اليوم الأربعاء، قائلا: "إنه يحتاج للقيام بالمزيد لإقناعه".

وانضم مارسيال ليونايتد مقابل 36 مليون جنيه إسترليني من موناكو في عام 2015، إلا أنه عانى هذا الموسم لنيل مكان ضمن التشكيلة الأساسية.

وحتى مع إراحة زلاتان إبراهيموفيتش خلال مواجهة تشيلسي يوم الأحد الماضي، كان اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 21 عامًا، جالسًا على مقاعد البدلاء.

وفي حديثه قبل مباراة الإياب بدور الثمانية بالدوري الأوروبي غدا، الخميس، أمام أندرلخت على استاد أولد ترافورد، سُئل مورينيو عن رأيه في اللاعب الفرنسي، وما إذا كان سيتركه على مقاعد البدلاء بالنظر إلى عدم رضاه عنه.

وتابع مورينيو، الذي لجأ للدفع بجيسي لينجارد، وراشفورد في الهجوم أمام تشيلسي: "نحن معًا الآن منذ نحو 10 أشهر، ولهذا فأنا على علم بطبيعة اللاعبين بشكل أفضل الآن"، مختتمًا حديثه قائلًا: "اللاعبون يجب أن يدركوا أسلوبي الآن أيضا".