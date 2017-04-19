باسم مرسي يقود هجوم الزمالك أمام طلائع الجيش

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أعلن أوجستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها لقاء طلائع الجيش، المقرر إقامتها بعد قليل، على ملعب بتروسبورت، ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من الدوري المصري.

حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، الونش، علي جبر، حسني فتحي.

خط الوسط: معروف يوسف، طارق حامد، محمد إبراهيم، شيكابالا، أيمن حفني.

خط الهجوم: باسم مرسي.

وقرر إينسيو، استبعاد محمد ناصف، الظهير الأيسر للفريق من قائمة الزمالك في مواجهة الطلائع.