تامر أمين: «مش هنتخِتم على قفانا يا إثيوبيا»

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وجَّه الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، رسالة للإثيوبيين قائلًا «أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أمورك أستعجب»، داعيًا إياهم لـ«إبداء حسن نوايا تجاه الجانب المصري، وليس فقط التلفظ بكلام معسول هدفه التنويم».

أضاف أمين، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»: «يا ريت تقرنوا كلامكم بأفعالكم، يعني مثلًا قولوا مش هنضر مصر، وعشان كده هنوقف بُنى في سد النهضة شهرين حتى تجتمع اللجنة الفنية، أدونا أي بادرة خير، أظهروا أي حسن نوايا».

تابع: «إنتوا بتضربوا بينا عرض الحائط ومكملين في بناء السد، ولو التقرير طلع كمان كام شهر وقال إن السد هيضر بأمن مصر المائي، هتقول إننا خلاص في أمر واقع والسد اتبنى ومش هنهده.. إحنا مش هنتخِتم على قفانا».

واستقبل اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الخارجية الإثيوبي ووركينيه جيبيهو، بالقاهرة، فيما أكد الأخير أنه ناقش مع الرئيس العلاقات المشتركة بين البلدين، ووصف اللقاء بـ «الصريح وتناول ملفات هامة».

وقال «جيبيهو»، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن «شعب إثيوبيا لن يؤذي أبدًا حكومة مصر وشعبها»، معبرًا عن سعادته بالالتزام المشترك على مستوى القادة بين مصر وإثيوبيا، داعيًا لمزيد من العمل بين البلدين في المستقبل.

وأضاف: «أنا هنا اليوم لأؤكد لشعب مصر يلزمنا العمل من أجل مصلحة شعوبنا فنحن أخوة في التاريخ والجغرافيا ولذلك علينا العمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة.