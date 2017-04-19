«الوطنية للصحافة»: التحقيق في استقالة النجار من «الأهرام»

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قررت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم "الاربعاء"، قبول استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، بإجماع أصوات الأعضاء، وإحالة ما ورد فيها إلى الجهات المختصة؛ للتحقيق بما جاء فيها.

وكلفت الهيئة، هشام أحمد لطفي سلام، بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد.

وقال كرم جبر، رئيس الهيئة، إنهم عقدوا أول اجتماع لهم اليوم، وتم تشكيل هيئة المكتب باختيارعبد الله حسن وكيل مفوض والدكتور عصام فرج وكيل الهيئة.

وأضاف جبر، خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى والذى عقده بمقر الهيئة،"وردت إلينا استقالة مسببة من أحمد السيد النجار، يتحدث عن صلاحياته لإدارة المؤسسة، وطالبنا من رؤساء مجالس الإدارات عدم اتخاذ أي إجراءات تضر بالعاملين، كما قدم كشف حساب لما قام به، وعرضت الاستقالة على الهيئة وتم قبولها بالإجماع".

وتابع جبر: "إحالة ما ورد فى الاستقالة إلى الجهات المختصة، ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات للتحقيق فيما ورد من الشكوى بوقائع مالية وإدارية، والهيئة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية و تشكيل لجنة للتحقيق فيما يرد من ملاحظات وتسيير الأعمال فى الأهرام واتخاذ قرار تكليف هشام أحمد لطفى سلام بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة و تسيير الأعمال بصفة مؤقتة تحت إشراف الهيئة".

وأعلن جبر، تشكيل لجنة مقترحات و شكاوى اختصاصها تلقى جميع الشكاوى من الصحفيين ومتابعتها، وإخطار صاحب الشكوى بما يتم اتخاذه برئاسة محمد الهوارى و لجنة الشئون المالية والإدارية والاقتصادية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ومجدى البدوى.

وأوضح جبر، أن الهيئة قررت مخاطبة عبد القادر شهيب لبيان موقفه، مشيرا إلى أن الهيئة ناقشت المعايير التى سيتم عليها اختيار رؤساء مجالس إدارات و تحرير المؤسسات القومية و التى من بينها الكفاءة المهنية والخبرة، وأن تكون القيادات القادمة لديها قدرة على التواصل، كما سيعقد اجتماعا يوم السبت القادم لمناقشة التغييرات الصحفية".

وأكد، أن الهيئة لم تحسم حتى الآن اختيارتها لرئاسة مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، لكن الشباب سيكون لهم نصيب بها".

وأضاف جبر،"مكرم محمد أحمد قيمة صحفية كبيرة، ليس هناك ما يمنع مشاركته الرأى أثناء التغييرات الصحفية، نعتز به ونحترمه وهو رجل مازال يتمتع باللياقة الذهنية الكاملة"، منوهًا بعقد العديد من الاجتماعات بداية من الأسبوع المقبل، لإبداء الرأى فيما يتعلق بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وعقد جلسات استماع مع مختلف الصحفيين.