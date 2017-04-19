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سميح ساويرس «أفقر إخواته» يوزع مليار و300 مليون دولار على الهواء

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سميح ساويرس «أفقر إخواته» يوزع مليار و300 مليون دولار على الهواء سميح ساويرس «أفقر إخواته» يوزع مليار و300 مليون دولار على الهواء

التحرير

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صرح رجل الأعمال سميح ساويرس، بأنه لا يريد أن يورث أمواله لأولاده، بالقدر الذي يجعلهم يعيشون دون مجهود أو عمل، متابعًا: "مش لازم كل واحد عشان عايز حاجة يطلع دفتر الشيكات ويجيب، لازم كل واحد يشتغل ويعمل مشروع خاص بيه".

وقدم سميح، خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المذاع على قناة "cbc"، بيانًا بتوزيع ثروته، البالغة مليار و300 مليون جنيه، قائلًا: "عندي 7 أولاد ومتجوز مرتين، عايز كل واحد فيهم ياخد عُشر التركة يعني 7 أعشار،  والتلت أعشار أنا لازم أصرفهم دلوقتي على مشروعات خيرية زي المدارس والجمعيات والمستشفيات".

واستكمل: "أي زيادة في الفلوس مش هعمل بيها حاجه دي هتبقى للمجتمع، مش محتاج أجيب 3 جواكيت ولا أركب عربيتين في اليوم"، مؤكدا أن أولاده فخورون بقراره، ومتحفزون للعمل وتزويد أموالهم، وتابع: "عندي 4 بنات لو اديتهم فلوس زيادة عن اللزوم هيخلوا ولاد اللي ملهمش لزمة يطمعوا فيهم".

وكان "سميح" قد قال إنه يعتبر "أفقر إخواته"، وفقًا للتقرير أجنبي حول الأثرياء العرب، والذي سبقه فيه شقيقيه الآخرين.

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التحرير

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