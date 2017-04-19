فيديو| خالد الجندي: «باكل عيش بدعوة لأمي»

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الأربعاء، إن «الله نزَّل القرآن على الناس كلها، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يقرأه على أحد، وهو ما يسمى بالعلاج بالقرآن»، مشدّدًا على أن «​التدين بالوكالة مرفوض فى الإسلام».

أضاف الجندي، خلال برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «dmc»: «بركة الأم ودعاؤها لنجلها ورضاها عنه أقوى تأثيرًا من أي شيء، لو قريت القرآن كله على نفسك مش زي ما أمك تحط إيديها على راسك وهي متوضية بعد صلاة الفجر وتدعيلك».

تابع: «الأم منها للسما على طول، أنا أمي الله يرحمها، دعتلي دعوة أنا باكل منها عيش ومتمتع بيها وعايش بيها لغاية دلوقتي، قالتلي ومن أنا عيل صغير (روح ربنا يحبب فيك خلقه)، الدعوة دي هي الخير كله».

وأكد أن الخلط بين الدين والعلم يسمى «مزّج» لأنه خلط مقصود، لافتًا إلى أن الدين يعد حقائق ثابتة من عند الله عز وجل.

وأوضح أن الإسلام ضد استخدام الدين كمظلة لنشر الخرافة، منوهًا بأن بعض الآيات القرآنية فرضت النظريات، وهو ما ورد في قول الله تعالى: "لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ".