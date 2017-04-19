بروتوكول حكومي لتطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات

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شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

يأتي البروتوكول في إطار اهتمام الدولة بملف الإصلاح الإداري، وتقديم خدمات للمواطنين على درجة عالية من الجودة، وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة الخدمات الصحية، حيث يهدف البروتوكول إلى ميكنة دورات العمل عبر الاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات؛ لإعداد قواعد بيانات صحية يمكن الاعتماد عليها لدعم اتخاذ القرار، وتبسيط الإجراءات وإتاحة الخدمات الحكومية الصحية عبر روافد جديدة، والمساهمة في تكوين كوادر قادرة علي التعامل بأساليب الإدارة الحديثة، ولديها روح الابتكار والتطوير، بالإضافة إلى توفير آليات لتبادل البيانات والخدمات مع الجهات الحكومية المختلفة.

ويتضمن البروتوكول مجموعة من المشروعات والأنشطة المتفق عليها بين الطرفين، في مقدمتها تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات والخدمات المرتبطة ببياناتهما، حيث يتم التسجيل اللحظى للمواليد والوفيات عبر 4571 مكتب صحي على مستوى الجمهورية تم ميكنتها بالفعل، كما تتضمن المشروعات ميكنة المستحضرات الصيدلية والتى تشمل كل الادوية المحلية فى مصر المتداولة وغير المتداولة، بما يساهم فى رسم خريطة استراتيجية لسوق المستحضرات الدوائية فى مصر ويسهل عملية الرقابة عليها وحصر الادوية الناقصة.

وتشمل مشروعات البروتوكول أيضًا تبادل اخطارات التطعيمات، بحيث يتم تسجيل الذين تقوم وزارة الصحة بتطعيمهم، هذا بالاضافة إلى ميكنة المعامل المركزية، وأنظمة الخدمات الصحية الخاصة بقطاع الشئون الوقائية، وخدمات قطاع الرعاية الصحية الأساسية، وكذا ميكنة الملف الطبي للمرضي المترددين على مستشفيات وزارة الصحة والسكان، وخدمات إدارة التراخيص الطبية، فضلاً عن إصدار خدمات وزارة الصحة والسكان على بوابة الحكومة المصرية، وميكنة الملف الالكتروني الطبي للحجاج.