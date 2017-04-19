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نائب مجلس الدولة: أصدرت 8 آلاف حكم بعلاج مواطنين على نفقة الدولة

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نائب مجلس الدولة: أصدرت 8 آلاف حكم بعلاج مواطنين على نفقة الدولة نائب مجلس الدولة: أصدرت 8 آلاف حكم بعلاج مواطنين على نفقة الدولة

التحرير

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قال الدكتور محمد ماهر أبو العنين، نائب رئيس الدولة، إن الأمن القضائي من أبرز التحديات التي تواجه القضاء الإداري.

وتحدث "أبو العنين"، خلال كلمته بمؤتمر "دور مجلس الدولة في حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية" المنعقد بمقر الجامعة الأمريكية بوسط القاهرة، عن "الأمن القضائي"، موضحًا أن مجلس الدولة أنشأ في 1946؛ للمراقبة على قرارات الجهات الإدارية، ومر بثلاث مراحل أبرزها وأهمها المرحلة الأولى من 1946 إلى 1955.

كما تناول المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس المجلس، دراسة بحثية عن "دور القضاء الإداري في حماية المرأة والطفل"، مشددا على أن الدستور نص على المساواة بين المرأة والرجل، مشددا على أن العبرة ليست في النصوص، ولكن في تطبيقها.

وقال "خفاجي"، في المؤتمر، إنه أصدر 2000 حكم قضائي بإلزام جهات الدولة بعلاج أطفال، و6 آلاف حكم للكبار، وأبرز تلك الأحكام، الخاص بعلاج الطفل أحمد علاء الدين من مرض وراثي نادر، وحكم آخر بإلزام رؤساء الجامعات بعلاج الأطفال.

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التحرير

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