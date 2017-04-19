أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير الاسكان يشارك في مؤتمر المياه والصرف الصحي بواشنطن

Google+ Print
وزير الاسكان يشارك في مؤتمر المياه والصرف الصحي بواشنطن وزير الاسكان يشارك في مؤتمر المياه والصرف الصحي بواشنطن

مصراوي Masrawy

مصطفى مدبولي في أول يوم بواشنطن

كتبت- ندى الخولي:

شارك مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق، في أول يوم بواشنطن، في الاجتماعات التي تنظمها مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع(Sanitation and Water for All).

وقال وزير الإسكان في بيان صحفي، إنه سيشرح موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، واستراتيجية الوزارة لرفع معدلات خدمة المياه والصرف الصحي خاصة بالقرى.

وأضاف أن مؤسسة SWA تنظم اجتماعات للوزراء والمسئولين رفيعي المستوى في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنظم اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اجتماعا لوزراء القطاعات، يضُم الوزراء المسئولين عن المياه والصرف الصحي مع وزراء المالية.

وأوضح أنه ستتاح للمشاركين في الاجتماعات الوزارية الفرصة للمشاركة في مناقشات بشأن سياسات واستراتيجيات قطاع المرافق، وتبادل الدروس المستفادة عن الخبرات المختلفة، والتقدم الذي تم إحرازه في تحسين فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المستدامة للجميع.

يشار إلى أن مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع (Sanitation and Water for All)، هي منظمة عالمية متعددة المشاركة تضم أكثر من 150 دولة من الحكومات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات البحث العلمي، وغيرها من شركاء التنمية الذين يعملون معا لتحفيز القيادة السياسية، وتعظيم وتحسين استخدام الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية. ويعمل الشركاء على تحقيق رؤية مشتركة للصرف الصحي والنظافة والمياه للجميع من اجل استدامة هذه الخدمات المهمة على مستوى العالم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية