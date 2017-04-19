وزير الاسكان يشارك في مؤتمر المياه والصرف الصحي بواشنطن

كتبت- ندى الخولي:

شارك مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو قطاع المرافق، في أول يوم بواشنطن، في الاجتماعات التي تنظمها مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع(Sanitation and Water for All).

وقال وزير الإسكان في بيان صحفي، إنه سيشرح موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، واستراتيجية الوزارة لرفع معدلات خدمة المياه والصرف الصحي خاصة بالقرى.

وأضاف أن مؤسسة SWA تنظم اجتماعات للوزراء والمسئولين رفيعي المستوى في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأمريكية، وتنظم اليونيسيف "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اجتماعا لوزراء القطاعات، يضُم الوزراء المسئولين عن المياه والصرف الصحي مع وزراء المالية.

وأوضح أنه ستتاح للمشاركين في الاجتماعات الوزارية الفرصة للمشاركة في مناقشات بشأن سياسات واستراتيجيات قطاع المرافق، وتبادل الدروس المستفادة عن الخبرات المختلفة، والتقدم الذي تم إحرازه في تحسين فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب المستدامة للجميع.

يشار إلى أن مؤسسة الصرف الصحي والمياه للجميع (Sanitation and Water for All)، هي منظمة عالمية متعددة المشاركة تضم أكثر من 150 دولة من الحكومات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات البحث العلمي، وغيرها من شركاء التنمية الذين يعملون معا لتحفيز القيادة السياسية، وتعظيم وتحسين استخدام الموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية. ويعمل الشركاء على تحقيق رؤية مشتركة للصرف الصحي والنظافة والمياه للجميع من اجل استدامة هذه الخدمات المهمة على مستوى العالم.