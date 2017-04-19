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وزير النقل: الموافقة على إعادة تأهيل "ترام" الرمل في الإسكندرية

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وزير النقل: الموافقة على إعادة تأهيل "ترام" الرمل في الإسكندرية وزير النقل: الموافقة على إعادة تأهيل "ترام" الرمل في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

هشام عرفات وزير النقل

كتب- محمد غايات:

قال المهندس هشام عرفات وزير النقل، الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على إعادة تأهيل "ترام" الرمل في الإسكندرية الذي يمر بـ٢٧ محطة وتقليل زمن الرحلة به إلى ٣٠ دقيقة فقط وإلغاء التقاطعات وتطوير الإشارات الكهربائية بسعة تستوعب ٣٥٠ ألف راكب يومياً بتكلفة ٣٦٠ مليون يورو وذلك بعد الزيادة السكانية في الإسكندرية.

وأضاف عرفات، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن نسبة مشاركة في النقل الجماعي إبان عام ١٩٧٣ وصلت إلى ٦٥٪‏ أما الآن انهارت ووصلت إلى 20٪‏ مما نتج عنها زيادة السيارات الملاكي والميكروباص.

وأشار إلى أن هناك مكتب فرنسي أكد على ضروري إعادة تأهيل ترام الإسكندرية ومحطة أبو قير وعمل أتوبيسات مفصلية في كورنيش الإسكندرية.

وأوضح أن أهم مشاكل المرور في الإسكندرية هي قلة وجود جراجات بجانب الزيادة السكانية، موضحا أن الأولوية حاليا هو إعادة تأهيل ترام الرمل، حيث سيتم دراسة الجدوى التفصيلية خلال الفترة القادمة.

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