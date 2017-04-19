بالصور.. "رباعي أوتار" تعزف مقطوعات موسيقية لمرضى "المنصورة الجامعي"

الدقهلية - رامي القناوي:

في محاولة منها لإدخال البهجة والسرور على قلوب المترددين على العيادات الخارجية بمستشفى المنصورة الجامعي، عزفت فرقة "رباعي أوتار" الموسيقيقة مقطوعات موسيقية للمرضى، بحضور الدكتور يحيى بسيوني، مدير عام المستشفى.

ورفض عدد كبير من المرضى دخول العيادات إلا بعد الانتهاء من عزف المقطوعات الموسيقية، معبرين عن بالغ سعادتهم بها.

وأكد الدكتور محمد الغندور، مدير العيادات الخارجية، أن التجربة الموسيقية أثرت بالإيجاب على نفوس المرضى ومرافقيهم، وخففت عنهم آلامهم.

ويتكون فريق "رباعى أوتار" من ياسر غنيم، وخالد صالح، عازفا "فيولينة"، وعصام عبد الحميد، عازف "فيولا"، ومحمد عبد الفتاح، عازف "تشيللو".

ويقدم الفريق الموسيقى الكلاسيكية بجانب العديد من الألوان الموسيقية، ومزجها بالموسيقى الأخرى مثل "الجاز، التانجو، اللاتينية، الشعبية، والعربية"، وسبق وقدم عده حفلات في "دار الأوبرا المصرية، ساقية الصاوي، الجامعة الأمريكية، مركز أمديست، مكتبة السفارة الأمريكية، كاتدرائية كل القديسين، المركز الثقافي الروسي، مركز الربع الثقافي"، بالإضافة إلى مكتبة الاسكندرية، وجامعة بنها، وجامعة المنصورة.