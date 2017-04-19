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علاء عابد: "النواب" أصدر تشريعات عدة للحد من الهجرة غير الشرعية

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علاء عابد: "النواب" أصدر تشريعات عدة للحد من الهجرة غير الشرعية علاء عابد: "النواب" أصدر تشريعات عدة للحد من الهجرة غير الشرعية

مصراوي Masrawy

النائب علاء عابد

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن من الدول التي عانت وما تزال من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفقدت أعدادًا كبيرة من خيرة شبابها، وهو ما دفع إلى العمل على بلورة تجربة مصرية متعددة الأبعاد في مواجهة الهجرة غير الشرعية، جعلها نموذجًا يحتذى به على المستوى الإقليمي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "عابد"، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي السابع عشر "لأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية" بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، والمقام بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، خلال الفترة من 19 - 20 أبريل 2017 برعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأضاف "عابد" أن البرلمان اتخذ عده إجراءات وتشريعات كفلها له الدستور والقانون، متحملًا مسئوليته التاريخية في حماية أرواح المواطنين المصريين وغيرهم من ضحايا الهجرة غير الشرعية من الجنسيات الأخرى ممن تكون مصر معبرًا بالنسبة لهم.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان إن نص القانون الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا أقر إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وكذلك تأسيس صندوق لمكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، وتوقيع عقوبات خاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية.

وأشار "عابد" إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية بطبيعتها عابرة للحدود، وألزم القانون الجهات القضائية والأمنية المصرية بتبادل المعلومات والمساعدات مع نظيراتها الأجنبية، وأجاز للجهات القضائية استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها.

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