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حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: توقع الكثير أنت طموح وترغب في المزيد، على الرغم من تحقيقك جزءاً كبيراً من أحلامك يكون اليوم واعداً جداً

عاطفياً:لا تبالغ في ردة فعلك تجاه تصرّفات الحبيب، وتصرفاتك تسبب الإحراج له، فكن حذراً بما تقوم به وحاول ضبط أعصابك قدر المستطاع

صحياً: يجب معالجة أي توعك صحي مفاجئ يسبب آلاماً مبرحة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

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