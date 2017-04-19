أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: تتحسن صورتك وتتبدّد الشكوك حول جدارتك، وأنت على عتبة مشاريع جديدة تسبقها اتصالات ومشاورات مرضية

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك، لكنك عقلك الكبير قادر على استيعاب الأمور

صحياً: لا تكبت غضبك وأحزانك بل حاول أن تعبّر عنها حتى لو اضطررت إلى رفع صوتك بين وقت وآخر

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 20/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى