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تحديث وحدة السموم بالمعمل الإقليمي في بني سويف

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تحديث وحدة السموم بالمعمل الإقليمي في بني سويف تحديث وحدة السموم بالمعمل الإقليمي في بني سويف

التحرير

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أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن التشغيل التجريبي لمعمل السموم والمبيدات بالمعمل الإقليمي المشترك بتجهيز المعمل بأحدث الأجهزة والتقنيات، بتكلفه مليوني جنيه، ويحتوى المعمل على جهاز GC- mass.

وأشار "عبد الناصر"، إلى أن الجهاز GC- mass يعتبر الوحيد بجميع معامل محافظة بنى سويف سواء كانت معامل بحثية أو معامل تحاليل و ذلك لخدمة شريحة كبيرة وبالأخص منتجى ومصدري الأغذية و الباحثين وأيضا محطات تنقية المياه وتدريب فريق العمل بالمعامل المركزية بوزارة الصحة.

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التحرير

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