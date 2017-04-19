علي عبد العال لمستشار ترامب: نحارب الإرهاب نيابة عن العالم

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استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، نيك إيرز، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والقس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والقس مايكل يوسف.

وحضر اللقاء من الجانب المصري سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، واللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، وطارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، إلى جانب النائبة نادية هنري، عضوة البرلمان، والمستشار محمد نصير، نائب أمين عام البرلمان.

واستهل الدكتور على عبد العال اللقاء بالترحيب بالحضور، واصفاً العلاقات المصرية الأمريكية بأنها "إستراتيجية"، مشيراً إلى "الزيارة الناجحة" الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد عبد العال أن "مصر تخوض حربها في مواجهة الارهاب بمفردها نيابةً عن العالم، كما تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا عبر قيام مجلس النواب بإصدار قانون لتغليظ العقوبات على من يتورط في تلك الجريمة، بالإضافة لذلك تقوم مصر رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة باستضافة حوالي 5 ملايين وافد من دول مجاورة، نتيجة لما تشهده تلك الدول من حروب وصراعات"، على حد قوله.

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، قال رئيس البرلمان إن "مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية غاية في الأهمية، لعل أبرزها تحرير سعر الصرف، وإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة"، مشيرًا إلى أن مجلس النواب بصدد إصدار قانون للاستثمار "يهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية ويقدم حوافز للمستثمرين".

وعلى الجانب الآخر، قدم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي شكره على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ بداية الزيارة، مؤكدًا تقديره للجهود الدؤوبة التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم وتكريس قيم المواطنة، وكذلك مواجهة الإرهاب، مشيدًا بالمواجهة المصرية الفعالة للإرهاب ومشددًا على إستراتيجية العلاقات وأهميتها لكلا البلدين.