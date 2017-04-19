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قبل رمضان.. توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة لأهالي سوهاج

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قبل رمضان.. توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة لأهالي سوهاج قبل رمضان.. توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة لأهالي سوهاج

التحرير

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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن بدء توفير سلع غذائية ومواد تموينية جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبأسعار مخفضة بجميع منافذ مراكز وقرى المحافظة، السبت المقبل، بالتنسيق بين المحافظة ومدير مديرية ورئيس منطقة مبيعات الشركة المصرية لتجارة الجملة، والمشرف على منافذ بيع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وأوضح "المحافظ" أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتكليف هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق بين الجهات المعنية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن للمواطنين وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار "عبد المنعم" إلى أن المنطقة الجنوبية العسكرية سوف تغطي قرى مراكز المراغة وطهطا وجرجا والبلينا على أن يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتوزيع علي قرى مراكز أخميم ، وساقلته ، ودار السلام ، والمنشاة ، وحي الكوثر ، والشركة المصرية لتجارة الجملة ،وقرى مراكز جهينة ، وطما وذلك عن طريق المنافذ الثابتة والمتحركة.

ووجه المحافظ الشكر لهيئة الرقابة الإدارية، والمنطقة الجنوبية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة المصرية لتجارة الجملة والعاملين بمديرية التموين والوحدات المحلية، على جهودهم المبذولة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتوصيل الدعم للمستحقين من أبناء المحافظة خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.

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التحرير

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