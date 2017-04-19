محمد أمين: تعويم الجنيه تسبب في خسائر 50% لشركة Dell EMC

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قال محمد أمين، نائب رئيس شركة Dell EMC العالمية لحلول الحوسبة في تركيا والشرق الأوسط، أن الشركة تكبدت خسائر وصلت إلى 50% بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي، متوقعا تعافي الأوضاع مجددا خلال يونيو المقبل، بعد ثبات سعر صرف الدولار، موضحا أن الشركة استطاعت خلال المرحلة الماضية الوصول إلى حلول وسط مع العملاء في هذا الصدد.

وأضاف خلال مؤتمر الشركة DELL EMC Fourm 2017، الذي أقيم تحت شعار "التحول الرقمي يبدأ الآن"، أن مبيعات الشركة بمصر تمثل 1% من إجمالي مبيعات المنطقة، والتي تعادل 30% من مبيعات أوروبا، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة عدد موظفي مركز التميز بمصر بشكل مطرد، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح أن عدد موظفي الشركة حاليا يبلغ 1000 موظف، بالإضافة إلى مبادرة دعم رواد الأعمال fablab بالتعاون مع شركة جيزة سيستميز للأنظمة، وهو عبارة عن أتوبيس مجهَّز بمعمل يجوب محافظات الصعيد ومستمرة حتى نهاية 2018 وتطوير قطاع التعليم.

وأقيم المؤتمر اليوم في مصر بمشاركة 1000 من كبار صانعي القرار والمديرين التنفيذيين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السوق المصري، بهدف تسليط الضوء على أهمية الإسراع نحو التحول الرقمي والمزايا التى تجنيها الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومساعدتها في تلبية متطلبات عملائها بأقل تكلفة، علاوة على العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لتلك الشركات، ويأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الأعمال العالمي تغيرات كبيرة ومتسارعة مع تزايد توجه أولويات الاستثمار لدى العملاء نحو التحول الرقمي، وما توليه الحكومة المصرية من دعم نحو إرساء التوجه العالمي للتحول الرقمي.

من جانبه رأى محمد طنطاوي، مدير الشركة في مصر وليبيا، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية، إذ يستهدف تطوير أداء الشركات وزيادة إنتاجيتها.

وترتكز منظومة التحول الرقمي على توافر عدد من المحاور أبرزها إنترنت الأشياء IOT، الحوسبة السحابية مما يساهم في دفع عجلة نمو عمليات التحول الرقمي والتى تسير بسرعات متزايدة، ويأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة القطاعات للتحول الرقمي.

وأضاف محمد طلعت نائب رئيس الشركة العالمية في مصر وليبيا والسعودية، أن الشركة عقدت مؤتمرًا خلال الشهر الماضي لموزعيها، وتم عمل حصر بأسمائهم بعد إتمام صفقة استحواذ ديل على emc وتم الاتفاق معهم على خارطة العمل المستقبلية.