فيديو| والدة شهيدين للسيسي: «مصر عظيمة بيك».. ويرد: «أنا ابنك وليا الشرف»

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أسرة شهيد القوات المسلحة، المقدم أحمد صلاح الدين مالك، الذي استُشهد خلال عملية مداهمة لعناصر إرهابية مؤخرًا، وشقيقه شهيد الشرطة، الرائد إسلام صلاح الدين مالك، والذي استُشهد أيضًا.

وقبّل الرئيس، رأس والدة الشهدين، وخاطبته قائلةً: «أنا بحبك والله، والله ما بشوفك غير لما أقول ربنا يقويك، قدمت شهيدين للوطن، ومش خسارة، وأنت البركة، وبخاطب المصريين وبقولهم مصر عظيمة بالسيسي».

فيما قدّم الرئيس، رسالة شكر وعرفان لأسرة الشهيدين نيابة عن كل المصريين، مضيفًا: «مقدرين ما قدمه أولادك للوطن، وربنا يعوض عليكي ويديكي الصحة، وأنا ابنك وليّا عظيم الشرف».