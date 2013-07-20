احتفالات التحرير بالعاشر من رمضان حتى الصباح

بدأ آلاف المتظاهرين بميدان التحرير فعاليات الاحتفال بذكري العاشر من رمضان مساء اليوم الجمعة بعد تناول الإفطار بالميدان.

وأذاعت المنصة الرئيسية الأغانى الوطنية وسط تجاوب من المتظاهرين الذين احتشدوا بمحيط المنصة لترديد الأغاني رافعين الأعلام، في الوقت الذي أطلق فيه المتظاهرون الألعاب النارية في الهواء.

كما حلقت طائرة عسكرية فوق ميدان التحرير وألقت أعلام مصر علي المتظاهرين الذين رددوا هتافات “الجيش والشعب إيد واحدة “رافعين أعلام مصر وصور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وقدحضر الاحتفاليه بميدان التحرير عدد من الفنانين بعد صلاة التراويح وهم الفنانين أحمد سعد وإيمان البحر درويش وعلى الحجار و الشاعر أحمد فؤاد نجم.

> والجدير بالذكر أن المخرج السينمائى خالد يوسف والقيادى بجبهة الإنقاذ حمدين صباحى قد حضرا لتناول الإفطار في الميدان .