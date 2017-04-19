صور| أمن بورسعيد يمكن «كفيفا» من شقته بالقوة الجبرية

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قال السعيد رخا، رئيس حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن قوة أمنية برئاسة اللواء جمال غزال، مساعد مدير الأمن، مكنت مواطن "كفيف" من وحدته السكنية بمساكن الأمين عقب استيلاء أحد الأشخاص عليها "بوضع اليد" بالمخالفة للقانون.

وأوضح "رخا"، في بيان، أنه قامت لجنة من حي الضواحي بالتصدى للمواطن الذي حاول وضع يده علي شقة كفيف، وتم استرجاع حق المواطن في "شقته".

وأشار رئيس الحي إلى أن المحافظ سبق وأن استقبل المواطن بمكتبه للاستماع لشكواه، وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تمكين المواطن من وحدته السكنية من أحد الأشخاص الذي حاول فرض سيطرته عليها، ووضع بابًا حديديًا عليها ومنعه من دخولها، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المعتدي.