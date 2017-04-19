سحر نصر: الاستثمار سيتعافى بفضل تعديلات قانون سوق المال

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أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وتم إحالتها إلى مجلس الدولة، بداية التشريعات الاقتصادية التى تمضى فيها الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.

وأشارت نصر في البيان الصادر عن الوزارة، اليوم، إلى أن هذه التعديلات، التي تمت بالتنسيق مع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، ليكون المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى من خلال حزمة إصلاحات.

وأضافت الوزيرة، أن التعديلات تهدف أيضا إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، وتنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرى، إلى جانب إنشاء سجل بالهيئة لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين خاصة فى عمليات الاستحواذ.

وأوضحت أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.



