أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 32 حالة تعدٍ على الطرق العامة ببنها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنهاحملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنها

حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنهاحملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنها

حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنهاحملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنها

حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنهاحملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنها

حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنهاحملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات ببنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع، والطرق العامة أمام المنشآت والمصالح الحكومية، أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ "أكشاك مخالفة وعشوائية، ومقاهي فى حرم الطرق العامة والميادين، وسرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة".

قاد الحملة اللواء أشرف أنور، حكمدار أمن القليوبية، بمشاركة اللواء أشرف يعقوب، مساعد مدير الأمن، ونجوى العشيرى رئيس مجلس مدينة بنها، والنبوى هدهود، مدير عام الإشغالات.

وأكدت نجوى العشيرى، رئيس مجلس مدينة بنها، في تصريحات صحفية، إن المخالفات يعود تاريخها لثورة 25 يناير، وتسببت في شلل مرورى ومضايقات للمواطنين سكان تلك المناطق والمارة، مشيرة إلى وجود خطة طموحة معتمدة من محافظ القليوبية تهدف للقضاء على كل أنواع الاشغالات والمخالفات داخل مدينة بنها.

وأضاف "العشيري" أنهم يعدون خطة لإنشاء أكشاك ومحال تجارية حضارية بعيدًا عن حرم الطرق والشوارع والميادين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية