بالصور.. إزالة 32 حالة تعدٍ على الطرق العامة ببنها

القليوبية - أسامه علاء الدين:

شنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة جميع الإشغالات والتعديات على حرم الشوارع، والطرق العامة أمام المنشآت والمصالح الحكومية، أسفرت عن إزالة 32 حالة تعدٍ "أكشاك مخالفة وعشوائية، ومقاهي فى حرم الطرق العامة والميادين، وسرقة تيار كهربائي من أعمدة الإنارة".

قاد الحملة اللواء أشرف أنور، حكمدار أمن القليوبية، بمشاركة اللواء أشرف يعقوب، مساعد مدير الأمن، ونجوى العشيرى رئيس مجلس مدينة بنها، والنبوى هدهود، مدير عام الإشغالات.

وأكدت نجوى العشيرى، رئيس مجلس مدينة بنها، في تصريحات صحفية، إن المخالفات يعود تاريخها لثورة 25 يناير، وتسببت في شلل مرورى ومضايقات للمواطنين سكان تلك المناطق والمارة، مشيرة إلى وجود خطة طموحة معتمدة من محافظ القليوبية تهدف للقضاء على كل أنواع الاشغالات والمخالفات داخل مدينة بنها.

وأضاف "العشيري" أنهم يعدون خطة لإنشاء أكشاك ومحال تجارية حضارية بعيدًا عن حرم الطرق والشوارع والميادين.