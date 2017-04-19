وزير الصحة: "مستشفيات التكامل" ظلت مهملة 18 عامًا وتركت بلا تجهيزات طبية

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن مجلس الوزراء استكمل في اجتماعه الأربعاء ملف "مستشفيات التكامل" البالغ عددهم 514 مستشفى موزعين على 27 محافظة.

وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مستشفيات التكامل تم إنشائها في تسعينيات القرن الماضي لخدمة الأهالي في القري والريف، وظلت مهملة على مدار 18 عامًا.

وأشار عماد الدين إلى أن مستشفيات التكامل تُركت بلا تجهيزات طبية و92 مستشفى منها تحولت إلى وحدات رعاية صحية باستغلال الدور الأرضي فقط، كما صدر قرار إزالة لـ8 مستشفيات منهم، وتبقى 400 مستشفى تعمل الحكومة على تشغيلهم.

وذكر أن 24 مستشفى استخدمت لصالح التأمين الصحي، بالإضافة إلى مستشفيين بالمنيا وكفر الشيخ، تم تخصيصهم لعلاج فيروس "سي".

وأوضح أن مجلس الوزراء وافق على تحويل 48 مستشفى في 9 محافظات بالصعيد لأمراض النساء والتوليد والأطفال بتكلفة 42 مليون دولار من قرض البنك الدولي، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمهم قبل شهر يونيو المقبل.