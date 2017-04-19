اتفاقية بين "الصحة والتخطيط" لميكنة 4571 مكتب في أنحاء الجمهورية

كتب- محمد غايات:

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والسكان والتخطيط العمراني لميكنة وانشاء قاعدة بيانات لجميع أدوية مصر المسجلة والمتداولة وغير متداولة.

وقال أحمد عماد الدين وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، إن الاتفاقية تتضمن ميكنة 4571 مكتب صحة بشبكة الكترونية ليتم تسجيل أي مولود فور ولادته في السجلات المدنية والتعبئة والإحصاء على أن يصدر له بعد ذلك شهادة ميلاد مميكنة بها الرقم القومي الخاص به.

وأضاف وزير الصحة​ أن الاتفاقية تتضمن الانتهاء من ميكنة جميع مكاتب الصحة علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلى أن عددهم 4571 يعملون جميعهم ماعدا مكتب شمال سيناء لاعتبارات أمنية.