"طيران الإمارات" تخفض عدد رحلاتها الى مدن أمريكية "لتراجع الطلب"

دبي - (د ب أ):

أعلنت شركة طيران الإمارات عزمها تخفيض عدد رحلاتها المتجهة إلى عدد من المدن الامريكية اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، "بعد تراجع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأمريكية".

وذكر متحدث باسم الشركة للصحفيين مساء اليوم الأربعاء أنه سيتم تخفيض الرحلات التي تنطلق من مدينة دبي إلى خمس مدن من أصل 12 مدينة تخدمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح المتحدث أن "طيران الإمارات اتخذت هذه القرارات على أساس تجاري بعد تراجع الطلب على السفر إلى الولايات المتحدة نتيجة للإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الأميركية، والتي كان لها تأثير مباشر على اهتمام المستهلكين والطلب على السفر جواً إلى الولايات المتحدة".

وتابع "شملت هذه الإجراءات التشدد في منح تأشيرات الدخول وتشديد التفتيش الأمني، وعدم السماح للمسافرين باصطحاب أجهزتهم الإلكترونية في قمرات الركاب على الطائرات".

وأضاف "على الرغم من أن عمليات طيران الإمارات إلى الولايات المتحدة ومنها قد سجلت حتى مطلع يناير 2017 أداءً جيداً ونمواً صحياً، مدفوعاً بطلب المستهلكين على خدماتنا ومنتجاتنا ذات الجودة العالية، ورحلات المتابعة السهلة عبر مقرنا الرئيس في مطار دبي الدولي، إلا أننا بدأنا نشهد على مدى الأشهر الثلاثة الماضية تراجعاً ملحوظاً في سجلات الحجز على جميع خطوطنا إلى الولايات المتحدة، شمل جميع قطاعات السفر، ولذلك، تصرفت طيران الإمارات، مثل أية شركة تعمل لتحقيق الأرباح، وسوف نقوم بتحويل السعة المقعدية لتلبية الطلب على خطوط أخرى ضمن شبكتنا العالمية".

وأكد المتحدث أن "الشركة سوف تواصل مراقبة الأوضاع عن كثب لإعادة عملياتها إلى الولايات المتحدة إلى طبيعتها وتنميتها في أقرب وقت ممكن".