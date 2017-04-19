عمرو وردة: سنبذل قصارى جهدنا للمنافسة على لقب الدوري اليوناني

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تحدث اللاعب الدولي المصرى عمرو وردة، المحترف في صفوف نادى باوك اليوناني، لصحيفة "سبورت 24 اليونانية"، عن النتائج الأخيرة التى حققها فريقه فى بطولة الدورى اليونانى، وأوضح أنها أحيت آمالهم فى المنافسة على اللقب.

وأضاف وردة: "الفوز باللقب صعب نظرياً لأنه يتبقى جولتان فقط على النهاية، ولكن لاعبي الفريق سيبذلون قصارى جهدههم وسيقاتلون حتى الجولة الأخيرة".

الجدير بالذكر أن عمرو وردة شارك مع منتخب مصر فى بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة التى أقيمت في الجابون، وساهم في تأهل الفراعنة للمباراة النهائية أمام الكاميرون.