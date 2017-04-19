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الحضري يواجه أساطير العالم مع أصدقاء محمد نور

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الحضري يواجه أساطير العالم مع أصدقاء محمد نور الحضري يواجه أساطير العالم مع أصدقاء محمد نور

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يُعقد اليوم الأربعاء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الاستعراضية المنتظرة بين أصدقاء أسطورة اتحاد جدة والمنتخب السعودي محمد نور، وأساطير العالم في كرة القدم.

وستقام المباراة على الصالة المغطاه بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، وسيشارك في اللقاء عدد من أساطير كرة القدم يتقدمهم الهولندي كلارنس سيدروف والبرتغالي لويس فيجو والبرازيلي روبيرتو كارلوس.

ومن المقرر مشاركة حارس منتخب عصام الحضري مع أصدقاء محمد نور.

وقد أعلن الناقل الحصري للمسابقات قنوات "إم بي سي برو سبورتس" عن نقل المباراة بشكل حصري.

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