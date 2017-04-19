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مدافع ليفربول يشيد بأسلوب كلوب الصريح

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مدافع ليفربول يشيد بأسلوب كلوب الصريح مدافع ليفربول يشيد بأسلوب كلوب الصريح

التحرير

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يعتقد الكرواتي ديان لوفرين، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، أن الاحترام المتبادل بين اللاعبين الذي نشأ بفضل الأسلوب الصريح الذي يعتمد عليه الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق، يمكنه أن يقود النادي إلى تحقيق النجاح.

وشدد لوفرين على أهمية المحادثات الصريحة التي يقوم بها كلوب بسبب مساهمتها في توطيد علاقة اللاعبين ببعضهم البعض.

وتحدث الدولي الكرواتي لبرنامج حصاد الدوري الإنجليزي، قائلاً: "المدرب لا يتحدث معنا قبل المباريات فحسب، بل يحرص على فعل ذلك طوال الموسم، وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الحصص التدريبية".

وتابع قلب دفاع الريدز: "سيكون صريحًا معك إذا لزم الأمر لذلك، أعتقد بأنه يجب علينا فهم وتقبل نصائحه والخطط التي يمتلكها".

وأضاف: "الجميع يؤدي عملاً جيدًا، المدرب يحترمنا ونحن نحترمه بشكل أكبر، تستطيع تحقيق النجاح عبر العمل الجماعي الجيد".

يذكر أن فريق ليفربول يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل خمس مباريات على نهاية الموسم، ويأمل في أن يحصل على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

واختتم حامل الرقم 6 حديثه: "الجميع يدرك أهمية كل نقطة، أظهرنا الإمكانيات التي نمتلكها وأثبتنا أننا نستطيع حصد النقاط أمام جميع الفرق، الأمر يتعلق فقط بثقتنا في أنفسنا، يجب علينا ألا نفكر في اللاعبين الذين تعرضوا إلى الإصابة، ومن الضروري أن نكون على أتم الاستعداد".

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التحرير

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