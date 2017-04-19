الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس الكئوس لكرة اليد

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تغلب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على فريق فاب ياوندي الكاميروني بنتيجة (25-19)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الأربعاء، بصالة الانبعاث بمدينة أغادير المغربية، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكئوس الإفريقية.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول، والذي إنتهى بتقدم الأهلي بنتيجة (14-7)، في الشوط الثاني استطاع الفريق الكاميروني أن يظهر ندية كبيرة في الرد على هجمات الأهلي، قبل أن يحسم الأهلي اللقاء لصالحه بفارق 6 نقاط.

بهذا يتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، لينتظر الفائز من وداد السمارة المغربي وشباب كينشاسا الكونغولي.