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تشكيل موقعة «الإسماعيلي × سموحة» في الدوري

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تشكيل موقعة «الإسماعيلي × سموحة» في الدوري تشكيل موقعة «الإسماعيلي × سموحة» في الدوري

التحرير

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أعلن التشيكي فرانتشيك ستراكا المدير الفني لفريق الإسماعيلي، ومؤمن سليمان المدير الفني لفريق سموحة، عن تشكيلة الفريقين للمباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية، في إطار الجولة الـ24 من الدوري المصري الممتاز "عبور لاند".

وجاء تشكيل الفريقين، كالتالي:

الإسماعيلي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد أبو المجد - ريتشارد بافور - محمود متولي - بهاء مجدي

خط الوسط: حسني عبد ربه - عماد حمدي - محمد فتحي - ابراهيم حسن

خط الهجوم: كريم بامبو - دييجو كالديرون

سموحة:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: رجب بكار - ياسر إبراهيم - باتريك مالو - أيمن أشرف

خط الوسط: إسلام سري - محمود عبد العزيز - أحمد نبيل مانجا - إسلام محارب

خط الهجوم: أحمد تمساح - أحمد حسن مكي

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التحرير

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