قبول استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة "الأهرام" وتكليف هشام لطفي بإدارتها

كتبت- هاجر حسني:

قبلت الهيئة الوط​نية للصحافة، الأربعاء، بالإجماع استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وكلفت هشام أحمد لطفي سلام بصلاحيات مجلس الإدارة وتسيير الأعمال بصفة موقتة تحت إشراف الهيئة.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة، في كلمة على هامش الاجتماع الرسمي الأول للهيئة، إن الاستقالة تضمنت ثلاثة أجزاء، الأول خاص بوقف التصرفات المالية والإدارية، حيث طالبت الهيئة بعدم اتخاذ أي قرارات تضر مصالح العاملين، باستثناء القرارات المتعلقة بالمكافآت وبدلات السفر وغير ذلك فهي مازالت سارية، وقال النجار إن ذلك يتعارض مع صلاحياته..

وأضاف أن الجزء الثاني من الاستقالة تضمن كشف حساب والجزء الثالث سياسي، لافتا إلى أنها عرضت على المجلس وقبلت بالإجماع وتم اتخاذ بعض القرارات وإحالة ما ورد في الاستقالة من تصرفات مالية وإدارية للتحقيق فيما ورد في الشكوى من وقائع مالية وإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية من قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، وتشكيل لجنة للتحقيق في ضوء ما يرد إلى الهيئة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوى من الصحفيين والإداريين والعمال وإخطار صاحب الشأن بما يتم اختصاصه ويرأسها محمد الهواري.

وأوضح أن الهيئة خاطبت عبد القادر شهيب لبيان اسباب اعتذاره عن عضوية الهيئة، لافتًا إلى أنه تم اختيار عبد الله حسن وكيل مفوض، وعصام فرج وكيل للهيئة.