أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

قبول استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة "الأهرام" وتكليف هشام لطفي بإدارتها

Google+ Print
قبول استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة "الأهرام" وتكليف هشام لطفي بإدارتها قبول استقالة أحمد السيد النجار من رئاسة "الأهرام" وتكليف هشام لطفي بإدارتها

مصراوي Masrawy

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت- هاجر حسني:

قبلت الهيئة الوط​نية للصحافة، الأربعاء، بالإجماع استقالة أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام، وكلفت هشام أحمد لطفي سلام بصلاحيات مجلس الإدارة وتسيير الأعمال بصفة موقتة تحت إشراف الهيئة.

وقال كرم جبر رئيس الهيئة، في كلمة على هامش الاجتماع الرسمي الأول للهيئة، إن الاستقالة تضمنت ثلاثة أجزاء، الأول خاص بوقف التصرفات المالية والإدارية، حيث طالبت الهيئة بعدم اتخاذ أي قرارات تضر مصالح العاملين، باستثناء القرارات المتعلقة بالمكافآت وبدلات السفر وغير ذلك فهي مازالت سارية، وقال النجار إن ذلك يتعارض مع صلاحياته..

وأضاف أن الجزء الثاني من الاستقالة تضمن كشف حساب والجزء الثالث سياسي، لافتا إلى أنها عرضت على المجلس وقبلت بالإجماع وتم اتخاذ بعض القرارات وإحالة ما ورد في الاستقالة من تصرفات مالية وإدارية للتحقيق فيما ورد في الشكوى من وقائع مالية وإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية من قانون ٩٢ لسنة ٢٠١٦، وتشكيل لجنة للتحقيق في ضوء ما يرد إلى الهيئة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للاقتراحات والشكاوى من الصحفيين والإداريين والعمال وإخطار صاحب الشأن بما يتم اختصاصه ويرأسها محمد الهواري.
وأوضح أن الهيئة خاطبت عبد القادر شهيب لبيان اسباب اعتذاره عن عضوية الهيئة، لافتًا إلى أنه تم اختيار عبد الله حسن وكيل مفوض، وعصام فرج وكيل للهيئة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية