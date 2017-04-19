بالصور.. بدء مراسم عزاء شهداء تفجير "مارجرجس" بإستاد طنطا

الغربية - مروة شاهين:

بدأت مراسم استقبال عزاء شهداء كنيسة مارجرجس بطنطا، اليوم الأربعاء، وذلك في سرادق كبير بإستاد طنطا الرياضي.

حضر مراسم العزاء اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء محمد مسعود الديب، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، والعقيد أحمد يحيى، المستشار العسكرى لمحافظة الغربية، واللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامى وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ومئات المواطنين من أهالي محافظة الغربية.

وكان تفجير إرهابي استهدف كنيسة مارجرجس بطنطا، الأحد قبل الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.