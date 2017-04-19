"الوطنية للصحافة": مناقشة قانون الصحافة والإعلام الأسبوع المقبل

كتبت - هاجر حسني:

تصوير- إسلام فاروق:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة تسلمت قانون الصحافة والإعلام من البرلمان منذ حوالي ٥ أيام.

وأضاف على هامش الاجتماع الرسمي الأول للهيئة، اليوم الأربعاء، أن الهيئة ستبدأ في مناقشة القانون الأسبوع المقبل.

وتابع "سنعقد جلسات استماع حول القانون للصحفيين وسنحدد موعد لها، وما نهتدي له ييتم إرساله للبرلمان خلال مدة الشهر التي حددها قامون الهيئة".

ولفت جبر إلى أن البرلمان يدعم الصحافة وما يهمه في المقام الأول هو المهنية والمصداقية.