بالصور.. محافظ سوهاج يهدد المتلاعبين في توريد الأقماح بتسليمهم للشرطة

سوهاج – عمار عبد الواحد

وجه الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، وكلاء وزارات "الزراعة والتموين" ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بضرورة مراقبة عملية تداول الأقماح وتوريدها إلى الشون والصوامع الحكومية المخصصة، وضبط أي شخص بحوزته كميات من الأقماح غير مرخص له بحملها وتسليمه إلى الشرطة.

وقال المحافظ خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، إن ذلك الإجراء يأتي ضمانًا؛ لعدم التلاعب فى عمليات توريد الأقماح.

حضر الجلسة اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح حامد، مساعد مدير أمن سوهاج، والعقيد محمود المنيسى، المستشار العسكرى لمحافظة سوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء المصالح الحكومية.

وناقش المجلس بعض القرارات الصادرة من مجلس المحافظين بجلسته رقم 88 ومن أهمها القرارات والضوابط الخاصة بعملية توريد الأقماح للموسم الزراعى 2017، وحث المواطنين على المشاركة الفعالة فى عملية توصيل الوصلات الداخلية للصرف الصحي إلى وحداتهم السكنية بالمدن والقرى التي تستهدفها خطة المحافظة لتوصيل الصرف الصحي، وذلك حتى لا تتكبد الدولة أي خسائر أو أعباء مالية إضافية.

كما كلّف المحافظ وكيل وزارة الزراعة ومدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج بالتنسيق لحصر المساحات المطلوبة؛ لإنشاء مزارع نموذجية حديثة لتربية الدواجن وفق أحدث الأساليب العلمية ضمن الخطة التى تهدف وزارة الزراعة لتعميمها على مستوى الجمهورية.

كما تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة نشر منافذ بيع السلع الاستهلاكية بنطاق المحافظة؛ للتيسير على المواطنين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وتزايد الطلب على السلع الغذائية.

وأكد "عبد المنعم" خلال الاجتماع ضرورة تركيب كاميرات مراقبة بالوحدات المحلية والمديريات وأهم الميادين والمنشآت الحيوية، لتأمينها والحفاظ على النظام العام بتلك المنشآت.