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بالصور.. تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (8)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (8)

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (7)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (7)

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (6)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (6)

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (5)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (5)

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم بسوهاجتكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (3)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (3)

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (2)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (2)

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (1)تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة التربية والتعليم (1)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

كرّم الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة فحص قضية إجراءات مسابقة إعادة تشغيل المعينين بالتربية والتعليم بالمخالفة لشروط المسابقة وتحديد طبيعة تلك المخالفات والأشخاص المسئولين عنها وما ترتب عليها من ضرر مالي.

وقال "عبد المنعم" في كلمته خلال حفل التكريم، إن اللجنة أدت عملها على أكمل وجه، وانتهي تقريرها إلى توثيق جميع المستندات الدالة على المخالفات.

يشار إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها 7 أعضاء هم: "سرحان أحمد سرحان، أنور محمد عبد النعيم، وإبراهيم محمد مهران، أحمد محمد أمين، منتصر سعد حسين، مها جمال عبد الحاكم، وليد عمر محمد" من ديوان عام محافظة سوهاج، بالإضافة إلى محمد حسام الدين، مديرية التربية والتعليم بسوهاج.

وضبطت اللجنة الأوراق والمستندات المتلاعب بها والمزورة، وجرى التحفظ عليها وتوثيقها بمحاضر الإثبات، وتضمن التكريم شهادات تقدير ومبالغ مالية؛ تقديرًا لجهد الأعضاء المبذول في أداء عملهم.

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تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

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