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بالصور.. مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة "السادات"

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مصراوي Masrawy

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (1)مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (1)

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (2)مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (2)

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (3)مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (3)

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (4)مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (4)

مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (5)مدير أمن المنوفية يتفقد لجان الإعادة بدائرة السادات (5)

المنوفية مروة فاضل:

تفقد اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، اليوم الأربعاء، اللجان الانتخابية في مرحلة الإعادة بدائرة مركزي "الشهداء وتلا" على مقعد محمد أنور السادات، المسقطة عضويته من مجلس النواب.

وقال "أبو الفتوح" في تصريحات صحفية، إن الانتخابات تجري بنزاهة وشفافية مطلقة، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة.

كما تفقد مدير أمن المنوفية، سير العمل بمركز شرطة تلا، موجهًا بضبط النفس وحسن معاملة المواطنين.

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