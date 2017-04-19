أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بسبّ ممدوح حمزة لـ 3 مايو

Google+ Print
تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بسبّ ممدوح حمزة لـ 3 مايو تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بسبّ ممدوح حمزة لـ 3 مايو

مصراوي Masrawy

أحمد موسى و ممدوح حمزة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى، في اتهامه بتشويه صورة الناشط السياسي ممدوح حمزة، أمام الرأي العام، إلى جلسة 3 مايو المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للإعلان بالإحالة.

كان "موسى"، أذاع تسريبا صوتيا لـ"حمزة"، في برنامجه على قناة "صدى البلد" متهمًا إياه بأنه كان يدير ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ويدعم تحركات الشباب ضد الوطن.

وأكد المحاميان على أيوب، وحميدو جميل، دفاع المهندس ممدوح حمزة، أنهما سيتقدما بعدد من الجنح المباشرة ضد الأفعال التي اقترفها "موسى" في برنامجه من قذف وسب، بجانب نشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام، واستراق سمع؛ استخدامًا لحق موكله في الرد القانوني والقضائي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

تكريم 7 موظفين كشفوا مخالفات مسابقة "التربية والتعليم" بسوهاج

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية

شريف إسماعيل يلتقي مع الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية