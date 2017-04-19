تأجيل محاكمة أحمد موسى في اتهامه بسبّ ممدوح حمزة لـ 3 مايو

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة الإعلامي أحمد موسى، في اتهامه بتشويه صورة الناشط السياسي ممدوح حمزة، أمام الرأي العام، إلى جلسة 3 مايو المقبل.

وجاء قرار التأجيل، للإعلان بالإحالة.

كان "موسى"، أذاع تسريبا صوتيا لـ"حمزة"، في برنامجه على قناة "صدى البلد" متهمًا إياه بأنه كان يدير ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ويدعم تحركات الشباب ضد الوطن.

وأكد المحاميان على أيوب، وحميدو جميل، دفاع المهندس ممدوح حمزة، أنهما سيتقدما بعدد من الجنح المباشرة ضد الأفعال التي اقترفها "موسى" في برنامجه من قذف وسب، بجانب نشر وإذاعة أخبار كاذبة وتضليل وإثارة الرأي العام، واستراق سمع؛ استخدامًا لحق موكله في الرد القانوني والقضائي.