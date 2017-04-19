5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة في أسيوط

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أعلن ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، توفير 5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة والنائية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة أسيوط لتوفير الخدمات وتوصيل المرافق واستهداف القرى الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ، إلى أن المناطق التى سيتم استهدافها لتوصيل المياه النظيفة يشترط فيها أن تكون الوحدات السكنية والمنازل بالشوارع التي تدخل نظاق الحيز العمراني والحاصلة على موافقة تنظيمية على أن تكون الاولوية للشوارع كثيفة السكان ذات الحالة الاقتصادية المنخفضة

وأضاف ياسر الدسوقي أن تنفيذ تلك الأعمال لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة سيكون خلال شهرين وبالتنسيق بين محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن العام الحالي سيشهد تشغيل عددا من محطات مياه الشرب بمراكز المحافظة وفقا لجدول دوري تم وضعه بالتنسيق مع وزارة الاسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة اسيوط لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والوادي الجديد على استمرار عمليات الشركة لاحلال وتجديد بعض مشروعات المياه بالقرى والنجوع للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين على ان يتم وضع دراسة للمناطق التى سيتم توصيل مياه الشرب النظيفة لها طبقا لموافقة الوزير المحافظ ووفقا للاولويات التى تم وضعها لتوصيل مياه الشرب النظيفة للمواطنين بالمناطق المحرومة والتوسعات الجديدة.