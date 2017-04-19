أخبار عاجلة

مساء الأنوار: مجلس إدارة النادي المصري يقرر توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق بسبب سوء النتائج -
مساء الأنوار: أبو طالب العيسوي مديراً فنياً للإسماعيلي بعد إقالة فرانز ستراكا -
عاجل بالفيديو || الداخلية تُصدر بيان تكشف فيه تفاصيل انفجار البساتين منذ قليل.. بعد الدفع برجال الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء للمكان -
مساء dmc - وزير التنمية المحلية: نعيش في حالة حرب ولابد أن ننجح فيها والرهان هو وحدة المصريين -
مساء dmc - وزير التنيمة المحلية: الرئيس السيسي يبذل مجهودآ خارقآ ورئيس الحكومة يعمل بشكل علمي -
مساء dmc - تقرير .. التحول الرقمي ضرورة في تحسين كفاءة المؤسسات -
مساء dmc - تقرير .. شجرة مريم بالمطرية .. مزار سياحي يعاني الإهمال -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
خبير أمني: حادث كمين سانت كاترين لم يكن الأول في المنطقة -
مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويؤكد على ضرورة الاستخدام الأمثل لموارد حوض النيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة في أسيوط

Google+ Print
5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة في أسيوط 5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة في أسيوط

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، توفير 5 ملايين جنيه لتوصيل مياه الشرب النقية للمناطق المحرومة والنائية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة أسيوط لتوفير الخدمات وتوصيل المرافق واستهداف القرى الأكثر احتياجا.

وأشار المحافظ، إلى أن المناطق التى سيتم استهدافها لتوصيل المياه النظيفة يشترط فيها أن تكون الوحدات السكنية والمنازل بالشوارع التي تدخل نظاق الحيز العمراني والحاصلة على موافقة تنظيمية على أن تكون الاولوية للشوارع كثيفة السكان ذات الحالة الاقتصادية المنخفضة

وأضاف ياسر الدسوقي أن تنفيذ تلك الأعمال لتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة سيكون خلال شهرين وبالتنسيق بين محافظة أسيوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن العام الحالي سيشهد تشغيل عددا من محطات مياه الشرب بمراكز المحافظة وفقا لجدول دوري تم وضعه بالتنسيق مع وزارة الاسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة اسيوط لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسيوط والوادي الجديد على استمرار عمليات الشركة لاحلال وتجديد بعض مشروعات المياه بالقرى والنجوع للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين على ان يتم وضع دراسة للمناطق التى سيتم توصيل مياه الشرب النظيفة لها طبقا لموافقة الوزير المحافظ ووفقا للاولويات التى تم وضعها لتوصيل مياه الشرب النظيفة للمواطنين بالمناطق المحرومة والتوسعات الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| محافظ جنوب سيناء يتفقد مصابي هجوم سانت كاترين

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

صور| مطران سانت كاترين: نعيش في آمان أكثر من أي دولة أخرى

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

ريهام سعيد: من ينتقدني يغار مني.. «وباسم يوسف مضايق عشان بحب الريس»

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين

بحضور 6 وزراء.. «أخبار اليوم» تكرم الفائزين بجوائز مصطفى وعلي أمين