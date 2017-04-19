صور| أهالي طنطا يتوافدون على العزاء الشعبي لضحايا «مارجرجس»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

توافد المئات من أهالي مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، على العزاء الشعبي المقام باستاد طنطا الرياضى، لضحايا تفجير كنيسة مار جرجس، وسط تواجد أمني مكثف.

وحضر مراسم العزاء، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها والعقيد أحمد يحى، المستشار العسكرى للمحافظة، وسط حشود من الأزهر والأوقاف ورجال الكنيسة.

وأشرف اللواء محمد مسعود الديب، مساعد وزير الداخلية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، واللواء إبراهيم عوض، على تأمين منطقة الإستاد والطرق المؤدية إلى العزاء والطرقات المحيطة به.