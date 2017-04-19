تعليم الإسكندرية: الانتهاء من جميع الاستعدادات لإجراء امتحانات آخر العام

التحرير

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قال جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه قد تم الانتهاء من إعداد اللجان، التي ستجرى بداخلها الامتحانات لمختلف الإدارات التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة في تصريح لـ"التحرير"، إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وبجميع الإدارات التعليمية، ستمارس عملها مع بداية الامتحانات، لتلقي أي شكاوى من الطلاب للعمل على حلها فور.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل كذلك على توفير كافة المتطلبات اللازمة داخل اللجان وتذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب حتى يتمكنوا من أداء الإمتحانات بشكل جيد.

كان الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اعتمد مواعيد امتحانات العام الدراسي 2016 -2017 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية وكذلك الشهادات المحلية، على أن تبدأ الامتحانات في 29 من أبريل الجاري للصفين الثاني والثالث الابتدائيين، وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس في 2 مايو المقبل حتى السادس من الشهر نفسه، ويتقدم طلاب الشهادة الابتدائية للامتحان من 7 مايو وحتى 11 من الشهر نفسه.

أما بالنسبة للمرحلة الإعدادية فتبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني في أبريل وتستمر حتى السادس من مايو، وتختتم المرحلة بامتحان الشهادة الإعدادية في 13 مايو وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه، أما الصف الأول الثانوي فيبدأ جدول الامتحانات في 7 من مايو حتى 16 من نفس الشهر ، والصف الثاني الثانوي من 6 من مايو لتنتهي في 17 من الشهر.